Centrodestra verso le Regionali, a Bari arriva anche Giorgia Meloni: "Coalizione compatta"

Dai nomi per la corsa delle Regionali alla questione della Banca Popolare di Bari: la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arriva a Bari per incontrare i sostenitori in piazza San Ferdinando. "Coalizione compatta, lavoriamo per vincere le Regionali anche in Puglia", assicura. E sulle candidature, ai giornalisti che le chiedono quanto manchi all'ufficializzazione di Fitto, dice: "Non manca molto, ci vedremo tutti nei prossimi giorni per fare un check, per poi annunciare i nomi dei candidati alle elezioni Regionali. Io sarei onorata se la responsabilità di scegliere il candidato fosse confermata a Fratelli d'Italia, e in quel caso il nostro nome sarebbe quello di Fitto".