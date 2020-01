Calenda e Più Europa con Renzi, prende forma il fronte 'anti-Emiliano': "Sì a candidato alternativo per le Regionali"

Tra annunci di candidature alternative, critiche e attacchi, dopo le primarie del 12 gennaio che hanno consacrato Michele Emiliano candidato del centrosinistra per le Regionali del 2020, scoppiano le divisioni. Se Calenda aveva già annunciato il suo 'no' a Emiliano appoggiando ufficialmente Amati alle consultazioni, ieri a venire allo scoperto è stato Matteo Renzi: "Avremo un nostro candidato", ha detto il leader di Italia Viva.

Una dichiarazione che ha innescato le reazioni dello stesso Calenda (Azione) e del segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, che si sono detti pronti a 'sposare' il piano renziano.

"Troviamo un candidato da sostenere insieme in Puglia contro Emiliano e il centrodestra anche con Piu' Europa. Adelante", ha scritto su Twitter Calenda. "Io credo che Renzi abbia ragione e che sia necessario costruire in Puglia un'alternativa tanto al fronte sovranista e nazionalista di Salvini e Meloni, quanto al populismo a Cinque Stelle de facto di Michele Emiliano. La scelta del PD di confermare la candidatura del governatore uscente apre uno spazio in cui le forze europeiste, liberaldemocratiche, come Piu' Europa, Italia Viva e Azione di Calenda, hanno l'obbligo di competere", ha affermato Della Vedova, in un'intervista Radio Radicale. "Credo quindi che la scelta di Matteo Renzi e di Italia Viva, se confermata, apra una prospettiva chiarissima a cui Piu' Europa, nei tempi e nei modi consoni, rispondera' positivamente. Costruiamo un'alternativa europeista e liberal democratica tanto al populismo di sinistra, se quella e' la deriva del Pd, quanto naturalmente e prioritariamente - ha concluso Della Vedova- al nazional populismo di Salvini e Meloni".

Dal canto suo, Michele Emiliano ha risposto con un post su Fb, senza nominare direttamente i suoi 'avversari': "Dopo il 12 gennaio non abbiamo paura di niente. Andiamo avanti con il contributo di tutti i pugliesi".