Dopo l'esclusione 'eccellente' di Conca, ecco i candidati consiglieri pentastellati: i risultati delle Regionarie

Primo della lista a Bari c'è Sabino Mangano, che ottiene 246 preferenze, seguito da Daniele Amendolare (177) e Rosanna Angiulo (132). Sono stati ufficializzati in serata i risultati delle votazioni sulla piattaforma Rosseau per i consiglieri candidati alle Regionali 2020 in Puglia per il Movimento 5 Stelle. Votazione che non ha mancato di sollevare polemiche, vista l'esclusione eccellente di Mario Conca, attualmente già in Consiglio regionale, che in serata ha commentato l'episodio sui social.

I candidati consiglieri supporteranno il volto scelto dai pentastellati per sfidare il governatore uscente Michele Emiliano e il candidato del centrodestra Fitto, ovvero la portavoce in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia. Proprio la Laricchia si era imposta con le preferenze su Mario Conca nel voto sulla piattaforma Rosseau per la scelta del candidato presidente della Regione. Nel documento allegato la lista delle preferenze in tutte le province.

Allegati