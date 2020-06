Salvini a Bari: "Grazie alla Lega centrodestra ha una squadra unita e compatta, nella sinistra vedo caos e preoccupazione"

Insiste su Altieri vicepresidente e rivendica il ruolo di 'collante' svolto dalla Lega nel centrodestra. A pochi giorni dall'ufficializzazione di Fitto candidato del centrodestra, Matteo Salvini arriva a Bari per scaldare i motori della campagna elettorale della Lega.

"Grazie alla Lega, dopo 15 anni di divisoni del centrodestra c'è una squadra unita e compatta. Se avessimo messo una bandierina come primo partito italiano e primo pugliese non avremmo fatto un buon servizio ai pugliesi. Abbiamo scelto doti di umiltà - ha detto il leader della Lega - Nuccio Altieri sarà il vicepresidente della regione e poi ci aspettano 15 anni di duro lavoro. Ci saranno diversi ingressi in Lega, persone specchiate, pulite. In Puglia porteremo la buona amministrazione della Lega. Zaia a inizio luglio. Volere e potere. Nella sinistra vedo caos e preoccupazione dal lato opposto, con qualcuno che mette in discussione Emiliano. Facciano quello che credono. In Puglia si cambia il 20 settembre".

Prima dell'incontro con la stampa e i sostenitori al Palace, Salvini ha raggiunto piazza Prefettura dove ha incontrato una delegazioni di lavoratori Ugl in protesta.