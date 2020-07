Sondaggi per le Regionali 2020, Emiliano balza in testa su Fitto. Laricchia ago della bilancia

Il governatore uscente, Michele Emiliano, passa in testa nei sondaggi in vista delle Elezioni Regionali pugliesi di settembre. L'attuale presidente in carica, in base a una ricerca commissionata dal Pd e curata dalla società Troisi Ricerche (mille interviste valide) per Fanpage.it, è in prima posizione con il 41,1% dei voti, conservando un vantaggio di 3,5% punti su Raffaele Fitto, il candidato del centrodestra che ottiene il 37,6% dei consensi.

Seguono Antonella Laricchia, candidata M5S con il 16,7%, Ivan Scalfarotto, in corsa con Italia Viva, Azione e +Europa al 4,2% e Mario Conca, candidato lista Cittadini Pugliesi con solo lo 0,4% delle preferenze. Altissimo però il numero di indecisi e di astensioni, complessivamente al 41%. Non conteggiato, perché non ancora candidato, Pierfranco Bruni (Movimento Sociale Fiamma Tricolore)

La seconda domanda del sondaggio, invece ("Secondo lei chi vincerà le prossime elezioni regionali in Puglia?") vede Emiliano svettare al 48,5% seguito da Fitto con il 38,9%, Laricchia all'11,3%, scalfarotto all'1,2% e Conca allo 0,1% con una percentuale di non sa/ non risponde al 24,2%