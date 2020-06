Si allarga il perimetro del centrodestra per le Regionali, per Fitto c'è l'adesione dell'Udc

Una nuova adesione allo schieramento del centrodestra di Raffaele Fitto per la corsa alle Regionali di Puglia 2020: in queste ore è arrivato il sostegno dell'Udc. Un sì che consente di allargare ulteriormente il perimetro della coalizione verso il centro, espandendosi su un territorio che negli ultimi anni, in Puglia, aveva sostenuto il centrosinistra.

"Coerentemente con la decisione già presa in tutte le Regioni chiamate al voto a settembre – annuncia il segretario nazionale, Lorenzo Cesa – l’Udc è pronta a sostenere in Puglia il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto. Consideriamo la sua una candidatura autorevole e competente, per questo e a suo sostegno presenteremo una nostra lista”.

“Ringrazio l’Udc -Federazione democratiche-cristiane e Lorenzo Cesa – risponde Raffaele Fitto – per la fiducia accordatami. Avere nella coalizione, da me guidata, anche il simbolo dell’UDC è per me motivo di grande soddisfazione. Insieme faremo questa campagna elettorale condividendo non solo candidati, ma anche contenuti programmatici, a cominciare dalle Politiche per la Famiglia”.