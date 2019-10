Forza Italia avverte gli alleati del centrodestra: "Un nostro candidato per battere Emiliano"

“Forza Italia Puglia è nelle condizioni di proporre apertamente una candidatura alla presidenza" della Giunta regionale alle Elezioni 2020 "ritenendo di avere competenze e personale politico capace di sostenerla”. E' quanto affermano i componenti di Forza Italia Puglia attraverso un documento politico a firma del direttivo regionale, inviato ai vertici nazionali del partito. Una risposta indiretta all'analoga richiesta fatta dalla Lega pochi giorni fa.

“Apprezziamo vivamente - aggiungono - la volontà manifestata dai vertici nazionali di rinsaldare l’alleanza di centrodestra in vista delle elezioni regionali del 2020. Come sempre, nutriamo la massima fiducia nel lavoro del presidente Berlusconi e riteniamo non più rinviabile l’individuazione, nel più breve tempo possibile, del candidato che dovrà contendere la Presidenza della Regione. Pur considerando che - concludono i forzisti pugliesi - in un’ottica di squadra sia giusto e doveroso tenere conto di tutti gli equilibri tra le varie forze politiche, siamo convinti non solo che non ci debbano essere fughe in avanti da parte di nessuno, ma anche che in Puglia Forza Italia debba e possa rivestire un ruolo guida per la decisione del candidato presidente".