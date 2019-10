E' battaglia alla 'gettonopoli': "Al primo Municipio minimo 30 minuti in Commissione per i consiglieri"

Il gettone di presenza solo per i consiglieri che hanno partecipato almeno per 30 minuti alle sedute delle commissioni permanenti e speciali. È la novità approvata, unica in tutto il territorio comunale, dal Consiglio municipale del primo Municipio di Bari, modificando il regolamento dell'articolo 41, nei commi 11-14, per combattere gli sprechi della politica. A darne notizia è il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti.

"L'atto votato dalla maggioranza di centrosinistra e dal Movimento 5 stelle - commenta Leonetti - rappresenta un primo passo verso una politica dei fatti, con cui non si vuole ridurre la qualità e l’impegno dei consiglieri ma solo debellare il fenomeno dei “gettonisti” che in passato percepivano l’emolumento presenziando soli pochi minuti in commissione. Unitamente a questa modifica, è stata introdotta anche la buona prassi di pubblicare sul sito istituzionale del Municipio I tutti gli atti prodotti dagli organi dell’ente (verbali delle commissioni e del Consiglio e gli atti del presidente)".