Rilascio e rinnovo della tessera elettorale: aperture straordinarie per gli uffici comunali

Resteranno aperti anche nella giornata di domenica, 4 marzo, gli uffici elettorali del Comune di Bari. In vista delle prossime consultazioni politiche, il Comune ha disposto aperture straordinarie, sia degli uffici centrali che quelli delle delegazioni municipali.

Gli elettori residenti nel Comune di Bari - qualora ne siano sprovvisti o siano esauriti gli spazi per l'apposizione del timbro - possono ottenere una nuova tessera elettorale presso: l'ufficio elettorale - Corso Vittorio Veneto 4 - piano terra; delegazione S. Spirito - Via Fiume, 8/Bis; delegazione Palese - Via Gino Priolo n. 8; delegazione Oriente - Via L. Pinto, 3 - Scuola del Prete; delegazione San Paolo - Via Vincenzo Ricchioni, 1; delegazione Torre a Mare - Via Monte 6 Busi, 2; delegazione Ceglie del Campo - Via Municipio 5; delegazione Carbonara (Via Ospedale Di Venere, 10).

Gli uffici saranno aperti venerdì 2 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sabato 3 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica 4 marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00.