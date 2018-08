Forze dell'ordine spostate da Bitonto a Bari, il sindaco Abbaticchio scrive a Salvini: "Serve vero potenziamento dell'organico"

"Non chiedo la militarizzazione del territorio a tempo indeterminato, ma un aumento strutturato dell'organico. La stessa richiesta, con gli stessi toni, l'ho fatta dal 2012 a tutti i predecessori dell'attuale Ministro. Solo che ora, alla luce del distaccamento di gran parte delle forze dell'ordine giunte in modo straordinario dopo l'omicidio (per la prima volta) di una figlia innocente di questa terra, mi permetto di alzare ulteriormente la voce chiedendo nuovamente l'aumento strutturato dell'organico delle forze dell'ordine a Bitonto, Mariotto e Palombaio al servizio dei bravissimi responsabili assegnati alla nostra sicurezza". Così, con un messaggio attraverso la pagina Facebook, il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, spiega la sua scelta di scrivere al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'indomani della notizia, svelata nei giorni scorsi da Repubblica, secondo cui le nuove unità di forze dell'ordine annunciate per Bari saranno in realtà 'sottratte' a Bitonto, dove erano state inviate all'indomani dell'omicidio di Anna Rosa Tarantini.

"Ho parlato della necessità che il Ministro Salvini intervenga a garantire il potenziamento strutturato dell'organico delle forze dell'ordine a Bitonto adeguato, una volta per tutte, a un territorio che confina con Bari ed Altamura, tanto è esteso. Altrimenti gli lascio la fascia tricolore sulla scrivania, perché abbiamo pagato troppo in termini di vite umane", aveva scritto sempre Abbaticchio in un post precedente. "Chiederemo con grande determinazione al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini - aveva aggiunto ancora - di rivedere la sua decisione sul trasferimento di gran parte dei rinforzi delle forze dell'ordine da Bitonto". "La Puglia, Bari e Bitonto meritano di piu' di una coperta corta e "liquida"".