Sindaci e consiglieri al voto per rinnovare il Consiglio della Città metropolitana: tre liste in corsa

Tempo di elezioni alla Città metropolitana di Bari. Domenica 6 ottobre, sindaci e consiglieri dei 41 Comuni dell'area metropolitana sono chiamati a votare per il rinno del Consiglio dell'ente. Si tratta di elezioni di secondo livello, cui non partecipano i cittadini ma solo primi cittadini e consiglieri già eletti nelle amministrazioni locali.



In tutto sono 711 i votanti: le elezioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nella sede del Palazzo della Città metropolitana di Bari. Tre sono le liste elettorali presentate: Movimento 5 Stelle, Città Insieme e Centrodestra metropolitano. Nei prossimi giorni, come previsto dalla normativa, si procederà ad effettuare, in seduta pubblica, il sorteggio attestante l’ordine di pubblicazione delle suindicate liste sul manifesto e sulle schede elettorali.

Ecco le liste (in ordine di presentazione) e i relativi candidati:

Lista “MoVimento 5Stelle”

1. Cataldi Rosa (Bari, 01.03.1978)

2. Daniele Michele (Mola di Bari, 02.06.1952)

3. Delle Fontane Antonello (Bari, 30.06.1987)

4. Di Pinto Nicola (Triggiano, 02.06.1986)

5. Fraccalvieri Silvia (Santeramo in Colle, 29.10.1994)

6. Lamacchia Pasquale (Bari, 18.03.1983)

7. Lillo Rocco (Santeramo in Colle, 29.09.1988)

8. Patrono Giuseppe (Acquaviva delle Fonti, 15.12.1978)

9. Simone Alessandra Piergiovanna (Bari, 22.09.1978)

10.Pani Maria Elisabetta (Bari, 29.07.1975)



Lista “CITTA’ INSIEME”

1. Abbaticchio Michele (Bitonto, 25.04.1973)

2. Anaclerio Alessandra (Bari, 21.07.1989)

3. Bronzini Marco (Matera, 19.06.1954)

4. Boccuzzi Tiziana (Conversano, 04.02.1974)

5. Cardascia Domenico (detto Mimmo) (Altamura, 24.02.1972)

6. Caringella Giuseppe (Bari, 01.08.1969)

7. De Robertis Dario (Trani, 04.11.1992)

8. Di Terlizzi Raffaella (Ruvo di Puglia, 17.05.1972)

9. Facchini Giovanni (Molfetta, 02.12.1967) 1

10.Gatti Antonella (Bari, 31.10.1982)

11.Giulitto Giuseppe (Bitritto, 25.03.1967)

12.Indiveri Felice (Monopoli, 10.04.1983)

13.Laporta Michele (Cellamare, 30.09.1962)

14.Maurodinoia Anna (detta Anita) (Hamilton CHD, 26.09.1975)

15.Pietroforte Francesca (Acquaviva delle Fonti, 13.10.1981)

16.Stragapede Antonio (Altamura, 16.11.1974)

17.Vaccarella Elisabetta (Bari, 23.11.1967)

18. Vitto Domenico (Polignano a mare, 22.08.1969)



Lista “CENTRODESTRA METROPOLITANO”

1. Romito Fabio Saverio (Bari, 09.04.1988)

2. Ciaula Antonio (Bari, 02.10.1969)

3. Melchiorre Filippo (Bari, 07.05.1966)

4. Leggiero Francesco (Monopoli, 11.12.1957)

5. Scarabaggio Carlo (Altamura, 27.07.1988)

6. Digregorio Michele (Santeramo in Colle, 25.07.1955)

7. Mastrangelo Giovanni Gioia del Colle, 11.06.1977)

8. Delfine Sebastiano (Putignano, 22.07.1971)

9. Manginelli Laura (Conversano, 26.04.2001)

10.Marzella Antonella Teresa (Terlizzi, 14.12.1985)

11. Milano Marianna (Acquaviva delle Fonti, 08.10.1973)

12. Sardone Giovanna (Toritto, 31.08.1964)

13. Mariani Marisa Santa Cellamare, 11.11.1959)