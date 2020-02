Consiglio comunale semideserto per la discussione del Piano casa: insorge l'opposizione

I consiglieri della maggioranza non si presentano e salta la seduta del Consiglio comunale di Bari. È quanto avvenuto oggi in Aula Dalfino, quando doveva essere discusso, tra gli altri, il tema del Piano Casa. Scelta fortemente criticata dalle opposizioni, tra cui il capogruppo della Lega in Aula Dalfino, Michele Picaro: "Il risultato - spiega in una nota- è che nella seduta di domani 11 febbraio a Decaro e soci basteranno pochissimi numeri per approvarsi altre delibere come il regolamento per le nomine nelle aziende partecipate, i debiti fuori bilancio o l’aumento dei compensi ai revisori dei conti".

E parla di uno schema già vista in precedenza: "In questa consigliatura appena iniziata stiamo già ricalcando le orme della precedente - prosegue - consigli comunali che vanno deserti o che si tengono in seconda convocazione, strozzando di fatto i numeri e la democrazia".