Ritardi nei lavori per il waterfront, Galasso replica al centrodestra: "Il cantiere va avanti, confronto continuo con i residenti"

"Nessuno intende negare i ritardi: siamo pronti a rispondere ai cittadini, ma non a chi intende speculare su un’opera che sta prendendo finalmente forma dopo trent’anni di proclami". Così l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, rispedisce al mittente le critiche avanzate questa mattina dal centrodestra sui ritardi nei lavori di riqualificazione del waterfront di San Girolamo.

"Monitoraggio costante del cantiere, confronto costante con i residenti"

L'assessore risponde facendo il punto sullo stato di avanzamento dei lavori: "Il monitoraggio sul cantiere è costante, talvolta anche settimanale, da quando abbiamo cominciato, e il confronto con i residenti continuo". "È troppo facile speculare sui ritardi di grandi opere pubbliche, peraltro particolarmente complesse come in questo caso, in cui sono previste sia lavorazioni marittime (scogliere, ripascimenti) sia riqualificazioni stradali e manufatti edilizi: chiunque abbia amministrato una grande città conosce perfettamente i rischi e le lungaggini burocratiche che inevitabilmente accompagnano questo tipo di realizzazioni". E a rallentare alcune fasi dei lavori, spiega Galasso, è stata proprio la necessità di accogliere alcune esigenze dei residenti emerse 'in corso d'opera'. "Per il restyling in corso, proprio alle richieste dei residenti abbiamo dato risposte concrete con una serie di interventi non previsti nel progetto originale, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni e i suggerimenti dei residenti: è il caso degli interventi sulla viabilità che hanno interessato via Puccini - distrutta e resa impraticabile dalle radici dei pini ed oggi tornata alla normalità - e via Romito - inaccessibile agli autobus a causa di alcuni muretti in cemento, prontamente demoliti, con creazione di una fermata bus proprio nel centro di Fesca -, della creazione di 40 nuovi posti auto resa possibile dalla realizzazione di una nuova strada a senso unico davanti al complesso “Equatore” al servizio proprio delle attività commerciali della zona - non prevista nel progetto waterfront originario e inserita a seguito di una variante - della riqualificazione di piazzetta Perosi -arricchita di circa 40 posti auto con una modifica del progetto e dove saranno installati gazebo, sedie e tavoli già smontati dal giardino Triggiani, come richiesto dagli anziani del quartiere - e della riqualificazione di via San Girolamo che realizzeremo invece nell’abito degli interventi dell’ARCA sul complesso degli alloggi popolari".

"Campagna elettorale in anticipo, centrodestra in cerca di visibilità"

"Solo per rinverdire la memoria dei distratti e di chi è invece in malafade, o più banalmente cerca visibilità per una campagna elettorale iniziata con molto anticipo, - prosegue l'assessore - il progetto andato in gara riguardava tutto il waterfront ad eccezione del tratto prospiciente le case popolari, che avrebbe dovuto essere di competenza di Arca Puglia e che invece ha subito un fortissimo rallentamento correlato ai ben noti fatti di cronaca. Per questo abbiamo scelto di inserire anche quel tratto nel nostro progetto, così da avere un intervento unico e continuativo e dare ai residenti una soluzione certa. Il cantiere, ad ogni modo, non si ferma: in questi giorni il maltempo ha impedito le regolari lavorazioni, come avviene in tutti i cantieri all’aperto, ma le lavorazioni andranno avanti, come ogni giorno, indipendentemente dalle campagne elettorali". "Ricordo - conclude Galasso - che lo stesso tentativo di gettare strumentalmente discredito sul nostro lavoro è stato fatto sul ponte dell’asse nord sud e sui lavori per la riqualificazione di via Sparano, con il risultato che il primo è ormai uno dei principali assi di scorrimento del traffico cittadino, e la seconda è interessata da un cantiere che procede secondo il cronoprogramma fissato".