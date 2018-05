"Ruota permanente sul lungomare e apertura Torre dell'Orologio", raccolta firme con le proposte di BariNasce

Più di 500 firme sono state raccolte, stamane, per la petizione che chiede "la permanenza stabile della ruota panoramica e l'apertura al pubblico della torre dell'orologio del palazzo metropolitano (ex Provincia) per generare effetti positivi "per l'occupazione e l'economia cittadina". La proposta è stata formulata dal comitato BariNasce e dal consigliere comunale di opposizione Giuseppe Carrieri. Il banchetto dove firmare la petizione è stato allestito in largo Giannella per tutta la giornata di oggi. Le firme raccolte saranno consegnate al sindaco Antonio Decaro. La grande ruota, in città da dicembre a maggio, è stata smontata qualche giorno fa per essere trasferita a Rimini. Non è escluso che possa ritornare per l'autunno.