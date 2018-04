Salta un'altra monotematica in Consiglio, Carrieri: "Disinteresse del centrosinistra per lo stato degli uffici giudiziari"

Salta una nuova monotematica in Consiglio comunale. Dopo quella relativa alla manutenzione dello stadio San Nicola e alle zone speciali, nella seduta odierna in Aula Dalfino si doveva discutere della situazione degli uffici giudiziari baresi. Tra questi il tribunale penale in via Nazariantz, dove sono state ritrovate diverse carcasse di topi. Senza contare poi la recente diffida presentata dall'Inail per la morosità negli affitti accumulatasi negli anni.

Carrieri: "Serve manutenzione e un nuovo Palazzo di giustizia"

Sulla questione è intervenuto il consigliere di opposizione Giuseppe Carrieri, tra i proponenti della monotematica: "Noi crediamo che la massima assise democratica cittadina - spiega in una nota - debba occuparsi di questi temi prioritari per la cittá ed esaminare le nostre controproposte (allegata la nostra mozione) alle pseudo soluzioni della giunta Decaro".

Tra le soluzioni suggerite dal consigliere ci sono l'utilizzo dei fondi della legge 123/2017 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli uffici giudiziari e la realizzazione di un secondo palazzo di giustizia. "Solo così si risolverebbero problematiche annose, da troppo tempo trascurate dai governi cittadini di centrosinistra, che anche in questa occasione hanno ribadito tutto il loro disinteresse per una tematica prioritaria anche nell'ottica della sicurezza urbana" commenta Carrieri, puntando il dito contro i consiglieri di maggioranza che non hanno permesso il raggiungimento del numero legale in aula.

L'opposizione ha richiesto un incontro con il procurator Volpe, "per raccogliere ogni utile suggerimento a corredo delle nostre soluzioni" conclude.