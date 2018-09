Il ministro Salvini in visita domani a Bari, Emiliano: "Un errore andare al Libertà"

"Vorrei rendere al ministro Salvini un mio pensiero: visitare il quartiere Libertà - anziché concordando la visita col sindaco, con i parroci, con le associazioni del quartiere - con l'ex consigliere comunale che ha raccolto firme tra gli abitanti per cacciare via dal quartiere i migranti che sono legalmente presenti con permesso di soggiorno, a me pare una una scelta imprudente". Così il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha commentato la notizia dell'arrivo, domani a Bari, del ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini. Una visita che, stando a quanto annunciato, dovrebbe toccare il quartiere Libertà, nelle ultime settimane al centro del dibattito cittadino per la questione migranti e integrazione.

"Si rischia - ha aggiunto Emiliano - di dare l'impressione che il ministro dell'Interno – e non è certamente così - sia dell'opinione che si possano raccogliere le firme in un quartiere qualunque d'Italia per cacciare via la gente che legittimamente vive lì da anni solo perché la sua origine non è italiana. E questo evidentemente è inaccettabile. Se il ministro ritiene che questo mio consiglio sia utile, noi potremmo riceverlo qui in Fiera, come si confà ad un Ministro che viene in visita ufficiale alla Fiera del Levante facendo di questa visita il principale oggetto della sua presenza a Bari, e potremmo avviare con lui, con il Sindaco con i consiglieri municipali, un lavoro nel quale prendere atto delle difficoltà obiettive del quartiere Libertà. Sappiamo che i cittadini del quartiere Libertà hanno tante difficoltà, il Sindaco di Bari non ne le ha mai nascoste e vorremmo collaborare col Ministero degli Interni per risolverle. Ma accendere una polveriera con una visita che peraltro già viene preceduta da messaggi che vengono diffusi da questi agitatori di professione, evidentemente è un errore che io mi auguro il Ministro non faccia. Anche perché abbiamo stabilito con lui in occasione della tragedia che è accaduta a Foggia con i 16 nostri ragazzi che sono morti in due diversi incidenti stradali, un rapporto di corretta collaborazione. Non vorrei che questo rapporto potesse essere turbato da errori di questo genere".