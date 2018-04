Salvini a Bari, stoccata ad Emiliano: "Governo regionale senza fiducia, fossi in lui mi dimetterei"

"Fossi Emiliano tirerei le conclusioni di un'amministrazione regionale che ormai non ha più la fiducia di niente e nessuno, e mi dimetterei". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la sua opinione sul governatore pugliese in un incontro a Bari con i giornalisti e i parlamentari pugliesi del Carroccio. Salvini ha poi aggiunto: "Vogliamo liberare la Regione Puglia, e quindi milioni di pugliesi, dal malgoverno della sinistra che prima con Vendola e oggi con Emiliano tira a campare combinando disastri". "C'è una situazione allarmante di ordine pubblico in alcuni territori della provincia di FoggIa e di Bari, c'è una gestione pessima - ha aggiunto - per quanto riguarda la sanità in Puglia, con presidi che chiudono invece di crescere. Insomma fossi Emiliano tirerei le conclusioni".

"Non credo il Presidente della Republica conferirà incarichi a caso"

Il leader leghista ha fotografato la situazione del governo regionale, secondo il suo punto di vista: "Vedo che Emiliano perde pezzi costantemente, cerca di mettere toppe - ha detto - raccattando gente di qua e di la' e non penso che sia serio nei confronti dei cittadini che lo hanno eletto". Sulla vigilia del secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Salvini è chiaro: "Non penso che il Presidente della Repubblica conferirà incarichi a caso a qualcuno che non ha una maggioranza ed oggi noi non l'abbiamo. Pur rispettando l'autonomia del Presidente lo escludo. Ho perfettamente consapevolezza del fatto che non ho la maggioranza alla Camera ed al Senato. Fra 10 o 15 giorni magari - ha concluso Salvini - sarà diverso, oggi però non chiederei un incarico per non concludere nulla".