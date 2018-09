Matteo Salvini a Bari, quartiere Libertà blindato: prime contestazioni, sequestrato striscione

Quartiere Libertà blindato dalle prime ore della mattina in attesa della visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio, prima di raggiungere la Fiera del Levante, farà un sopralluogo nel rione: la Polizia ha chiuso al traffico un tratto di strada compreso tra via Nicolai, via Crisanzio e via Trevisani dove il leader della Lega dovrebbe incontrare alcuni sostenitori.

"Salvini bimbominkia": sequestrato striscione

Nel frattempo c'è già stata una prima contestazione: in piazza del Redentore si è svolta una colazione antirazzista alla quale hanno partecipato alcuni partecipanti. Momenti di tensione, invece, per la scritta 'Salvini Bimbominkia' esposto dal balcone di un'abitazione. Gli agenti della Digos sono entrati nell'appartamento per sequestrare lo striscione.

Supporter in attesa davanti al comitato

Intanto, numerose persone si sono riunite in attesa dell'arrivo del ministro all'incrocio tra via Nicolai e via Trevisani, davanti all'ingresso della sede del Movimento cittadino che ospiterà Salvini. L'area è stata delimitata dalla polizia.

