Crisi di governo aperta, Salvini prosegue il suo tour in spiaggia: stasera è atteso a Mola

La crisi del governo ormai conclamata non ferma il tour estivo del ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, atteso questa sera al Wonder Beach di Mola di Bari. Un appuntamento che assume ormai il carattere di un antipasto della campagna elettorale per le probabili Elezioni Politiche d'autunno.

Il vicepremier, dopo la mattinata passata in Molise, a Termoli, raggiungerà Peschici (Foggia) per le 17.30 per poi giungere nel lido molese alle 20.30. All'appuntamento prenderanno parte i principali esponenti baresi e regionali del Carroccio, che ascolteranno le parole di Salvini nel giorno in cui la Lega ha presentato la mozione di sfiducia, al Senato, contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.