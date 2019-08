Dopo il comizio in spiaggia, selfie a Polignano per Salvini: "A casa gli Emiliano e compagni"

Dopo il comizio in spiaggia a Mola, arriva il selfie da Polignano: così Matteo Salvini, sui social, si immortala sorridente sullo sfondo di Lama Monachile, prima di lasciare la Puglia per proseguire il suo 'tour' in Basilicata. Con la crisi di governo ormai conclamata, il ministro dell'Interno e leader della Lega è ormai pronto per la campagna elettorale, e come già dal palco di Mola, coglie l'occasione per lanciare il suo messaggio: "A casa gli Emiliano, i Vendola e tutti i compagni che hanno rovinato questa terra", scrive.