"Più risorse per sanità e welfare, Regione e Governo diano risposte": sul lungomare il sit-in dei sindacati

Un sit-in di protesta "per denunciare lo stato di grave condizione dei servizi sociosanitari in Puglia", e chiedere "un cambio di passo su Sanità e Welfare", "il rilancio del nostro Servizio Sanitario Nazionale affinché il diritto alla salute e alle cure sia uniforme in tutto il paese". Dopo le iniziative già organizzate nei giorni scorsi, la mobilitazione indetta a livello regionale da Cgil, Cisl e Uil approda davanti alla sede della Giunta regionale, sul lungomare.

"Chiediamo più risorse per la sanità e il welfare pubblico - spiegano i promotori dell'iniziativa - la programmazione di una medicina territoriale efficiente e capillare, l'abbattimento delle liste d'attesa. Chiediamo la riqualificazione dela spesa di beni e servizi e che la pratica libero-professionale sia regolamentata. Chiediamo un piano d'assunzione di personale medico e infermieristico e interventi di prevenzione per la salute e l'ambiente. Pretendiamo risposte da Governo e Regione".

"In questi giorni - spiega Gigia Bucci, segretario generale Cgil Bari - abbiamo raccolto le domande e l'entusiasmo degli iscritti alle nostre Camere del Lavoro che si sono incontrati in diverse città della provincia e quelle dei cittadini che si sono rivolte ancora una volta al sindacato per richiedere risposte e il rispetto di un diritto garantito dalla Costituzione. La lezione della Storia e l'auspicio di una social catena che fondi un'umana solidarietà si scontrano con le politiche di Governo e Regione che derubricano i diritti a questioni di bilancio. Noi chiediamo il rispetto di un articolo 32 scritto, in maniera chiara e non interpretabile, dai padri di questa nazione: la salute è un diritto di tutti, ed è un diritto gratuito".



Gallery