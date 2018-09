Oltre 1500 firme per chiedere "più sicurezza" a Santo Spirito: Agorà deposita petizione in Prefettura

"Totale assenza di vigilanza" in piazza San Francesco, " reati predatori ed insicurezza dei cittadini che percepiscono nelle ore serali": è quanto ha riferito l'associazione 'Agorà', stamane, nell'incontro avuto in Prefettura dopo aver depositato una petizione popolare con oltre 1500 firme raccolte negli scorsi mesi. L'obiettivo è quello di chiedere maggiore sicurezza nel territorio: "Ad oggi - spiega il consigliere comunale Michele Picaro (Fi) - la musica non è cambiata si è arrivati addirittura ad assistere all’impossibilità di poter far giocare i bambini ai pochi giochi ludici presenti in piazza San Francesco per la prepotenza di alcuni bulletti, nella totale assenza di vigilanza".