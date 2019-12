"Bari non abbocca", le 'sardine' riempiono piazza Libertà: "No alla politica fatta di odio e violenza"

"Bari non abbocca", "La Puglia non si lega": sono gli slogan più ricorrenti nella piazza delle 'sardine' baresi, che questa sera si sono date appuntamento in piazza Libertà per la prima manifestazione nel capoluogo pugliese.

"Non un movimento", quello delle sardine, come hanno spiegato gli stessi promotori baresi della manifestazione, ma il frutto di "una spinta dal basso che sta emergendo". Una risposta della gente stanca di una politica che affronta temi "in modo violento, sprezzante e con una propaganda incessante e una continua superficialità".

Circa duemila le persone che sono scese in piazza, arrivando nel capoluogo anche dalla provincia: tanti giovani, ma anche adulti e persone più anziane, hanno manifestato insieme per dire 'no' ad "una politica di odio e violenza", e per chiedere una politica "che ponga al centro temi di cui non si parla più da tempo", come il lavoro, l'emigrazione, l'integrazione.