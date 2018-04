Salta un'altra monotematica in Consiglio comunale, l'opposizione: "Si discuteva delle Zes, antidoto alla crisi economica"

Nuova seduta deserta in aula Dalfino. A denunciarlo è il consigliere di opposizione Giuseppe Carrieri, che insieme ad altri colleghi dell'opposizione aveva richiesto per il 14 aprile una monotematica sul tema dello sviluppo economico e delle Zes, le zone economiche speciali. Anche stavolta, però, il risultato non cambia:

E sono 4. Dopo l'emergenza idrica, i disservizi sanitari, la giustizia e gli uffici giudiziari, il sindaco Decaro e la sua sgangherata maggioranza di consiglieri disertano anche il quarto consiglio monotematico richiesto dai consiglieri di centrodestra.

Le Zes

Le zes sono state istituite nel 2017 con una legge che vuole agevolare investimenti e occupazione in alcune regioni del Mezzogiorno (tra cui la Puglia). Aree in cui Stato ed Enti Locali possono ridurre al minimo la burocrazia e le tasse, in modo da invogliare le imprese a stabilirsi in queste aree e portare crescita e sviluppo. "Il consiglio comunale - rincara la dose Carrieri - avrebbe dovuto quindi indicare quali tasse locali ridurre e quali adempimenti amministrativi eliminare; e soprattutto quali imprese incentivare nel territorio urbano adiacente l'area portuale! Niente peró. Anche questo tema é ritenuto non interessante, da un'amministrazione di sinistra che anche su questa tematica delle zes é risultata del tutto assente".

Per il centrodestra le Zes possono essere la risposta agli alti tassi di disoccupazione cittadina (24% e 50% la giovanile) e "della perdurante crisi che attanaglia commercio e industria cittadina". Soluzione confermata anche da parte del presidente dell'Autoritá Portuale, Ugo Patroni Griffi, che i consiglieri di opposizione hanno incontrato venerdì.