"Tolleranza zero" sulla sicurezza, i consiglieri di centrodestra scrivono al sindaco: "Stop a disordine urbano"

"Nel giorno in cui la Magistratura infligge un duro colpo alla malavita barese per contrastarne il dilagare (e ringraziamo molto giudici e polizia per il loro impegno) abbiamo inoltrato l'ennesima nota a Sindaco di Bari e Prefetto per rinnovare le richieste di intervento sulle problematiche della sicurezza urbana di loro competenza". I consiglieri di centrodestra Giuseppe Carrieri, Michele Caradonna, Filippo Melchiorre, Michele Picaro e Fabio Romito, scrivono al primo cittadino chiedendo interventi per migliorare la vivibilità del capoluogo: "Baby gang, posteggiatori abusivi, prostituzione stradale, vendita di merce contraffatta e occupazione delle piazze cittadine dilagano - affermano - e imperversano nella Cittá di Bari nella pressoché totale indifferenza del sindaco che dimentica i poteri che ha in materia di sicurezza urbana e dimentica di essere il responsabile della polizia locale". I consiglieri chiedono a Decaro "di battere un colpo su questa grave problematica. Per noi una prioritá della Cittá che vorremmo fosse finalmente affrontata con tolleranza zero".