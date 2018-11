Sparatoria a Japigia, il centrodestra chiede più sicurezza: "Più esercito e pattuglie per le strade"

All'indomani della sparatoria in via Archimede a Japigia, nella quale è rimasto gravemente ferito il pregiudicato Domenico Capriati, il centrodestra in Comune chiede più sicurezza attraverso rinforzi di Polizia Locale ed Esercito nei presìdi cittadini. I consiglieri Michele Picaro della Lega, Filippo Melchiorre e Michele Caradonna di Fdi e Giuseppe Carrieri. hanno convocato una conferenza stampa estemporanea per esprimere le loro posizioni: "Riteniamo opportuno - ha affermato Picaro - che il sindaco avvii tutte le misure che chiediamo da anni. Abbiamo la possibilità di poter destinare i nostri agenti di Polizia Locale ad attività di presidio del territorio, affinché le zone siano maggiormente monitorate e non a dover sanzionare i cittadini per i rifiuti o altro. Nei giorni scorsi la città ha avuto un'implementazione di 29 Carabinieri grazie al Ministero dell'Interno e col decreto Sicurezza saranno destinati 270 milioni di euro in Italia per le nuove assunzioni di Polizia":

Per Caradonna, serve, invece "una maggiore presenza dell'esercito che presìdi le strade. Basterebbe davvero poco - aggiunge -per migliorare la sicurezza. La Polizia Locale è sotto organico di circa 300 agenti. Quei pochi che restano per strada hanno anche problemi a coprire la città, basti pensare al discorso che di notte, ben otto agenti presidiano il Moi, con due pattuglie che potrebbero essere utilizzate anche altrove".