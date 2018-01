Scoppia crisi politica al Comune di Corato: si dimette il sindaco Massimo Mazzilli

Ha annunciato le proprie dimissioni, questa mattina, il sindaco di Corato Massimo Mazzilli: l'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa convocata dopo la crisi scoppiata in Municipio a seguito delle defezioni, tra la Maggioranza, di due consiglieri della Lista Schittulli. La situazione era diventata ancor più incandescente a seguito della mozione di sfiducia lanciata dalle opposizioni. che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale del 19 gennaio. Mazzilli ha affermato che le dimissioni "non sono un atto di debolezza ma un gesto di Buona Politica e rispetto per i cittadini, utili al tentativo di risolvere la crisi politica in atto". Dal punto di vista amministrativo la Giunta, non dimissionaria, resta in carica.