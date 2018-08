'Allenamento comunitario' a Torre Quetta, polemiche per l'evento di Casapound. Il Comune: "Iniziativa da annullare"

Un 'allenamento comunitario' sulla spiaggia di Torre Quetta con tanto di 'tatami on the beach' per praticare Mma e Brazilian Jujitsu: è' l'iniziativa "mai autorizzata dal Comune" promossa attraverso post sui social da 'Il Circuito', associazione di 'combattenti' vicina all'estrema destra di Casapound. L'appuntamento, secondo quanto scritto in post, si sarebbe dovuto svolgere domani pomeriggio sulla spiaggia barese ma non sono mancate le polemiche con Palazzo di Città che ha risposto ad alcune sollecitazioni degli utenti di Facebook direttamente sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro. Lo staff spiega che "questo evento non è mai stato autorizzato dall'amministrazione comunale che appena appresa la notizia ha subito contattato i gestori di Torre Quetta perché l'evento fosse annullato. Ogni attività che sia esterna al programma definito con l'amministrazione deve essere autorizzata. Ma all'amministrazione - si legge ancora - non è arrivata alcuna richiesta relativa a questo evento e anche i gestori si dicono estranei alla cosa. Sono in corso approfondimenti da parte degli uffici competenti".

I gestori: "Non sapevamo assolutamente nulla"

Il gestore della spiaggia, Antonio Spanò, chiarisce ulteriormente la vicenda: "Non sapevamo nulla - spiega interpellato da BariToday - e inoltreremo anche una diffida perché non sono consentite manifestazioni di questo tipo a Torre Quetta. Siamo pronti, nel caso, anche a chiamare polizia e vigili urbani. Siamo rimasti basiti nel vedere il logo della spiaggia su una manifestazione del genere", conclude Spanò.