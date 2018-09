VIDEO | Gravina, gli attivisti del M5S riverniciano le strisce pedonali, il sindaco: "Spesa per la città"

Gli attivisti di 'Gravina a 5 Stelle' riverniciano le strisce pedonali davanti a un istituto. Il video, pubblicato dalla pagina Facebook del gruppo locale dei pentastellati, mostra l'intervento avvenuto nella serata di sabato davanti a un istituto scolastico. Tanti i messaggi di ringraziamento sui social, ma non da parte del primo cittadino del comune in provincia di Bari, Alesio Valente:

Gira un video in cui attivisti Cinquestelle ridipingono strisce pedonali per invitare l’amministrazione comunale ad intervenire. La considerassero cosa fatta: per come probabilmente già sapranno, nei giorni scorsi gli uffici hanno già definito le procedure per il rifacimento della segnaletica. I lavori inizieranno in settimana.

Il sindaco non risparmia qualche frecciatina agli attivisti, visto che il blitz notturno comporterà altri costi per la cittadinanza: "Quei lavori non autorizzati hanno un costo per la comunità: adesso sarà necessario scarificare l’asfalto per togliere le strisce abusive dal momento che la legge prescrive l’uso obbligatorio di determinate vernici".