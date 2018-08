"Avvisi di pagamento della Tari senza lo sconto del 25%", Picaro attacca il Comune

"In questi giorni, i cittadini baresi si vedranno recapitare gli avvisi di pagamento Tari 2018, ed in molti casi, pur sussistendone i requisiti, saranno privi dell’automatica applicazione della riduzione del 25% della tariffa variabile". Ad affermarlo è il consigliere comunale di Forza Italia, Michele Picaro: "In buona sostanza - sostiene -, nei prossimi giorni, grazie alla giunta targata Decaro, da sempre disinteressata nel garantire un adeguato numero di dipendenti al servizio della delicata ripartizione tributi che paradossalmente ha subito recentemente un significativo ridimensionamento, il diritto di ottenere l’agevolazione, per molti cittadini diventerà facoltà da dover esercitare. Questo comporterà, oltre a un disservizio per i numerosi baresi. Nei casi in cui si accorgano dell’errore, saranno costretti a recarsi presso la ripartizione tributi, ad un ulteriore appesantimento dell’attività di front-Office a palazzo dell’economia".

Secondo il consigliere, "il problema pare essere legato a problemi di programmi informatici di scarsa qualità che alla variazione di un dato, automaticamente azzera tutte le agevolazioni inserite. In pratica riceveranno gli avvisi di pagamento privi dell’agevolazione, tutti quei cittadini che hanno variato domicilio, residenza, numero dei componenti il nucleo familiare o che hanno, per l’anno 2017, presentato il modello Isee. Dopo che ottenere un cambio di domicilio o residenza è divenuto più difficile di poter essere sottoposti a visita specialistica presso un ospedale pubblico pugliese, assistiamo increduli alla capacità di trasformare un diritto del cittadino in una facoltà da dover esercitare. Auspico che almeno in questo caso, l’Amministrazione abbia l’umiltà di chiedere scusa per gli ulteriori disagi, investendo opportunamente in adeguati programmi informatici e risorse umane qualificate da destinare alla ripartizione tributi", conclude Picaro.