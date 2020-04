Crisi economica per il coronavirus, l'appello di Romito: "Tagliare tasse e investire. Non c'è tempo da perdere"

"È un momento tremendo per la vita e per l’economia del Paese, ogni giorno intere famiglie rischiano di essere sopraffatte dalla difficoltà economica e non riescono neppure a fare la spesa. Servono investimenti, tagli lineari su tutta la fiscalità inclusa quella locale e interventi immediati". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio comunale di Bari, Fabio Romito (Lega) rivolgendosi al sindaco di Bari, Antonio Decaro, anche in qualità di presidente Anci.

"Proprio al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese - aggiunge romito - e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, hanno la necessità di variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione ''Fondi e Accantonamenti'' per un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tale proposta, presentata dai senatori della Lega, consentirebbe uno spazio di manovra assolutamente accresciuto per i comuni, in affanno mai come in questo momento. Decaro faccia suo questo emendamento e lo condivida con la maggioranza di Governo. Non c’è tempo da perdere" conclude Romito.