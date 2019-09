Nuova maggioranza di governo, le voci della Sinistra pugliese: "Scenario politico radicalmente cambiato"

"La crisi di governo e la costituzione di una nuova maggioranza parlamentare tra Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali ha radicalmente cambiato lo scenario politico nazionale e locale". E' il commento delle voci pugliesi di sinistra in vista delle Regionali 2020, all'indomani ai un altro avvenimento che ha scosso il centrosinistra, separazione di Matteo Renzi dal Pd, con la creazione di un nuovo partito chiamato Italia Viva.

In una nota, La Giusta Causa, La Puglia in Più, Elena Gentile. Fritz Massa, Mimmo Santorsola e Sinistra Italiana affermano che "anche il cosiddetto 'tavolo' del centrosinistra, in vista delle elezioni regionali, ha opportunamente interrotto la discussione sulle candidature e le primarie proponendo finalmente un confronto sul programma per la Puglia. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. È da febbraio che abbiamo posto al centro della nostra discussione i temi e le proposte di governo - dalla Xylella alla sanità -, rifiutando primarie solo sui nomi e convocando una prima assemblea regionale non a caso denominata “Prima le Idee”. Un incontro al quale hanno partecipato centinaia di persone e decine di associazioni, movimenti e partiti dell’area progressista e di sinistra".

"Avevamo ragione allora - aggiungono i firmatari della nota - e abbiamo ancora più ragione oggi, davanti a un nuovo governo dall’impronta imprevedibilmente meridionalista: un’opportunità che impone di approfondire e allargare ancora di più il confronto sulla Puglia". L'appuntamento del 21 settembre è quindi rinviato al prossimo 21 ottobre, per favorire "la massima partecipazione da tutta la Regione. Solo dopo, nei modi e nei tempi che abbiamo già indicato, sarà opportuno iniziare la discussione sulle liste e sui candidati per le elezioni del 2020, per le quali auspichiamo una nuova legge elettorale e un ampio e rigenerante rinnovamento". conclude il gruppo