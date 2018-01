Dimissioni in massa nel Consiglio comunale: cade l'amministrazione a Toritto

In data odierna il Prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Toritto e nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente Nicola Covella, Viceprefetto in servizio presso questa Prefettura – U.t.G.. e contestualmente avviato la procedura di scioglimento.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei componenti assegnati al civico consesso.