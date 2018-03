"Il Ministero dei Trasporti? Lo sposterei a Bari": la proposta di Salvini per rendere Roma "meno caotica"

Salvini: "Meno ministeri a Roma, dicastero dei trasporti a Napoli o Bari"

„Potrebbe essere Bari la città destinata a ospitare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parola di Matteo Salvini, che ha ipotizzato in un'intervista a Il Messagero un trasferimento degli uffici di via Nomentana, a Roma, nella più tranquilla città pugliese. Scelta che porterebbe, in prima istanza, ad accrescere l'importanza politica della città a livello nazionale.

La richiesta dei cittadini romani

Una richiesta arrivata al segretario del Carroccio direttamente dai romani: "Molti cittadini - spiega Salvini - mi chiedono: portate via un po' di Ministeri, qui c'è troppo caos. Per esempio il ministero delle Infrastrutture potrebbe andare a Napoli o a Bari". Una mossa politica, che potrebbe anche aiutare il segretario della Lega ad aumentare il suo apprezzamento nel sud Italia, dove comunque non sono mancati i voti ai candidati pugliesi leghisti alle ultime elezioni.

Il tema della 'ricucitura tra Nord e Sud' è infatti tra quelli citati dallo stesso Salvini nell'intervista al quotidiano romano. "Nel centrodestra - ricorda - il partito più votato a Roma e nel centro Italia è il nostro. E questo è indicativo di un passaggio che è stato capito. È fatto di autonomia e federalismo, con un ruolo forte per Roma. La centralità della Capitale italiana, in un paese federale, è ancora più importante. Quello che non era maturo 20 anni fa, adesso lo è".

