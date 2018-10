Vendola, ritorno a casa dopo l'infarto: "Grazie a chi ha voluto essermi vicino"

"Sono tornato a casa dai miei cari. Grazie alla professionalità e umanità dei medici e del personale dell'Ospedale Gemelli. La mia gratitudine va anche a tutti e a tutte coloro - amici, avversari politici, compagni e compagne, cittadini che dalla Puglia e dal resto del Paese hanno voluto essermi vicino in un momento difficile per me. A tutti e a tutte dico grazie e a presto!!".

Così, con un messaggio pubblicato sui propri profili Facebook e Twitter, l'ex governatore pugliese Nichi Vendola annuncia il suo ritorno a casa, dopo il ricovero all'ospedale 'Gemelli' di Roma e l'operazione subita in seguito ad un infarto. Il politico terlizzese si era sentito male la scorsa settimana, ed era stato sottoposto ad un intervento per l'applicazione di uno stent. Numerosi i messaggi di solidarietà giunti dal mondo della politica ma anche da parte di semplici cittadini, pugliesi e non.

Gallery