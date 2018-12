"Video antiabortista durante la lezione di religione": Denuncia del M5S, scoppia il caso in un liceo di Monopoli

Un video contro l'aborto con scene cruente e vietate ai minori proiettato durante la lezione di religione. È quanto sarebbe accaduto in un liceo di Monopoli, secondo l'accusa mossa dai due deputati pentastellati Veronica Giannone e Luigi Gallo. A proiettare il documentario 'L'urlo silenzioso' sarebbe stato il docente di Religione cattolica del polo liceale Galileo Galilei, presentando a una delle prime classi la pellicola del 1984 con scene esplicite di aborti, accompagnate da termini come 'bambino dilaniato' o 'bambino smembrato', tanto da essere stato vietato ai minori.

Un episodio per il quale i due pentastellati hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione Bussetti. E, secondo quanto raccontano, non sarebbe un caso isolato: pochi giorni prima, il 4 dicembre, sarebbe stata invitata l'associazione 'Movimento per la vita' a parlare di interruzione di gravidanza, usando anche frasi 'forti' come "La pratica dell'aborto prevede che si estraggano pezzi di gambe e braccia di bambini già formati".