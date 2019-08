Di Maio atteso a Bari, M5S chiama a raccolta i sostenitori: "Assemblea regionale con attivisti e portavoce"

A Bari per "un'assemblea regionale con attivisti e portavoce". Il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio, è atteso domani a Bari sabato 3 agosto. L'evento, che dovrebbe tenersi dalle 10 alle 16, non compare tra quelli segnati 'in agenda' sulla pagina Fb del leader pentastellato, ma la notizia è confermata dal senatore M5S Gianmauro Dell'Olio, che su Fb ha anche organizzato un evento fornendo agli interessati le istruzioni per partecipare. L'evento è al momento confermato, salvo impedimenti o impegni istituzionali che potrebbero portare Di Maio ad annullare l'appuntamento.

Nel tardo pomeriggio è stata ufficializzata anche la location dell'evento: l'AncheCinema. Inizialmente era stato scelto l'hotel Excelsior; poi il cambio di programma per "la capienza insufficiente della sala" spiegano fonti del Movimento 5 Stelle. L'incontro sarà dedicato esclusivamente agli attivisti pentastellati; da qui la scelta di vietare l'accesso - come indicato anche nelll'evento Facebook sulla pagina di Dell'Olio, poi confermato anche dalla comunicazione pugliese del Movimento - ai giornalisti. Né è stato previsto un incontro con la stampa successivo alla convention: per intervistare il ministro del Lavoro bisognerà attendere la prossima visita nel capoluogo.

Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2019, ore 18:33