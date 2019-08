Il ministro Salvini torna in Puglia: comizio in un lido barese per la 'Festa della Lega'

Dalle spiagge di Milano Marittima a quelle baresi: dopo la polemica per il suo dj-set al Papeete beach, il ministro dell'Interno Matteo Salvini si farà ancora rivedere in un lido, questa volta per un incontro ufficiale della Lega, a quasi tre mesi dall'ultimo comizio a Bari. Venerdì prossimo, 9 agosto, è in programma la Festa della Lega al Wonder Beach di Mola, e il leader del Carroccio sarà l'ospite d'onore.

A diffondere la notizia e la locandina dell'evento è il consigliere comunale Fabio Romito: l'evento parte alle 20.30 e prevede il comizio di Salvini - a ingresso libero e gratuito - e un'area food con consumazioni a pagamento.

