Vox Italia si espande anche in Puglia: nominato il nuovo coordinatore regionale

Il movimento Vox Italia, nuovo soggetto politico guidato dall'ideologo Diego Fusaro, ha nominato l'avvocato Saverio Ingraffia coordinatore per la Puglia. Vox Italia in Puglia, spiega Ingraffia, "sarà letteralmente spalancata alla partecipazione dei giovani ai quali guardiamo con particolare interesse e attenzione". L'obiettivo, prosegue il coordinatore, "è quello di dar vita in area sovranista ad una nuova forza politica di natura dichiaratamente Antisistemica, Socialista e al contempo ispirata a valori Nazionali, un progetto politico che previo abbandono delle storiche pregiudiziali dell’antifascismo e dell’anticomunismo militante ed il superamento della dicotomia Fascismo – Comunismo, dia vita ad un grande movimento di idee e azione, nel quale si riconoscano come interlocuotori privilegiati, l’insieme delle forze socialiste dichiaratamente contrarie al sistema partitocratico nazionale (ormai quasi interamente e palesemente asservito alla finanza apolide, globalista e cleptocratica),capaci di dialogare e interagire con le categorie produttive del paese, con la classe dei lavoratori, volgendo massima attenzione nell’interlocuzione con le classi sociali proletarizzate, con le classi sociali più deboli delle famiglie, con le famiglie vero centro della società" conclude Ingraffia.