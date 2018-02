Presentazione del libro: la politica senza diritto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è conclusa venerdi scorso la presentazione del libro affidata all’organizzazione del Club Rotaract Bari Agorà (partner del Rotary) in collaborazione con il Rotaract Club Bari Alto e Rotaract Club Putignano con il patrocinio e supporto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Ordine degli Avvocati di Bari. Il convegno ha avuto luogo all’Università degli Studi di Bari nell’aula intitolata al Prof. Vincenzo Starace del dipartimento di Scienze Politiche. Dopo i saluti iniziali del Dott. Antonio Favale (Presidente del Rotaract Club Bari Agorà – distretto 2120) e di Claudio Musciacchio (rappresentante degli studenti) la discussione è stata coordinata dal Prof. Roberto Varricchio che ha presieduto l’incontro formativo e con la sua relazione sugli aspetti sociologici del fenomeno migratorio ha aperto i lavori del convegno. Successivamente l’Avv. Carlo “Jr.” Ciminiello (tributarista) e il Dott. Giacomo Sante Stefano Chiechi (economista) hanno argomentato, dal punto di vista squisitamente tecnico-economico e fiscale, sulle delicate tematiche attinenti alla tassazione, servizi pubblici e il processo di privatizzazione in Italia passando all’analisi del bilancio dello Stato e dei finanziamenti dell’Unione Europea. Infine, l’Avv. Paolo Iannone del Foro di Bari ha concluso il seminario giuridico lanciando un messaggio propositivo alle Istituzioni per un rinnovato spirito di partecipazione che avvicini i cittadini verso la politica. La speranza è che l’attuale classe dirigente faccia tesoro di questo importante contributo attuando buoni propositi per una buona politica.