Settimana 'bagnata' nel Barese: lunedì scatta l'allerta meteo gialla per i temporali

Si alterneranno momenti di coperto e temporali su Bari e provincia nella prossima settimana. Le previsioni meteo dall'11 al 17 novembre vedono fenomeni di maltempo susseguirsi. Già da lunedì, infatti, scatterà l'allerta meteo gialla, come indicato in una nota diramata nel pomeriggio dalla Protezione civile.

Allerta meteo gialla da lunedì

L'allerta scatta dalle 8 del 12 novembre: "Per le successive 12 ore - si legge - sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporali, con quantitativi cumulati generalmente deboli". A questi si aggiungono anche venti tendenti a forti sud orientali con raffiche di burrasca specie sulla Puglia meridionale. Cattive notizie, inoltre, per chi ha programmato di uscire dalla città: soprattutto domenica 17 si alterneranno acquazzoni per tutta la giornata.

Per quanto riguarda invece le temperature, si attesteranno nella media della stagione autunnale, con le minime che si manterranno sui 12 gradi e le massime che si toccheranno anche i 22 gradi.