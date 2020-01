A Teatro Palazzo lo spettacolo "Regalo di Natale"

REGALO DI NATALE liberamente ispirato al film di Pupi Avati adattamento teatrale Sergio Pierattini con la regia di Marcello Cotugno

con Giovanni Esposito, Gigio Alberti, Fulvio Pepe, Valerio Santoro,

Gennaro Di Biase



durata 2 ore (due atti, con intervallo)



Ci troviamo in una villa, la notte di Natale. Lele, Stefano e Franco, amici di vecchia data, si ritrovano per giocare una partita di poker. Un quarto amico, Ugo, a breve li raggiungerà portando con sé l’avvocato Santelia, un signore misterioso che ha il demone del gioco ed è noto nel giro per le ingenti perdite: è lui il “pollo da spennare”. Seduti intorno al tavolo verde, la partita si rivela ben presto una resa dei conti. Sul piatto, oltre a un bel po' di soldi, c’è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni.



Lucido, amaro, avvincente, lo spettacolo è tratto dall’omonimo film di Pupi Avati, da lui scritto e diretto nel 1986. Presentato in concorso alla 43a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film guadagnò critiche lusinghiere e fece vincere a Carlo Delle Piane la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.





Biglietti in vendita online qui http://bit.ly/RegaloDiNataleTeatro, presso il botteghino del teatro (aperto dal martedi al sabato dalle ore 17 alle 21) e presso i boxoffice ufficiali (es. LaFeltrinelli Bari).



INFO 0809753364 – 3661916284