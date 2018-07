Regione, ok al bilancio: confermati fondi per il trasporto pubblico, 800mila euro per il sistema allerta della Protezione civile

Ci sono 200mila euro per lo studio e il contrasto della Xylella fastidiosa, e 800mila euro, per il prossimo triennio, per assicurare il sistema di allerta di protezione civile, attraverso il mantenimento in piena efficienza delle attrezzature tecnologiche di gestione e della sala dedicata alle attività del Centro Funzionale, delle stazioni periferiche di monitoraggio, sorveglianza e telecomunicazioni delle rete territoriale meteo pluviale.

Sono alcuni dei punti contenuti nel bilancio della Regione Puglia, approvato ieri a tarda serata. Con 30 voti favorevoli è stato approvato il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017. Successivamente è arrivato anche l'ok, con 27 voti favorevoli e 22 contrari, al disegno di legge riguardante l'assestamento e la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

Confermate, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le risorse in favore degli enti locali per i contratti di servizio in scadenza sino al 30 giugno 2020. Gli oneri rivenienti ammontano a 37,2 milioni.