Altri 20 milioni di euro per gli assegni di cura, c'è il sì del Consiglio regionale pugliese

Da Consiglio regionale pugliese è arrivato il sì all'unanimità per destinare 20milioni di euro in più alla quota destinata ai fondi per gli assegni di cura per i disabili gravi e gravissimi. La cifra è stata rimodulata rispetto agli stanziamenti riguardanti il trasporto pubblico locale, il cui ammontare è invariato grazie a maggiori trasferimenti di risorse statali. I 20 milioni, dunque, si aggiungono ai 12 già stanziati dalla Regione e ai 18 finanziati dallo stato: “Come promesso- ha commentato il governatore pugliese Michele Emiliano - abbiamo mantenuto l’impegno di stanziare ulteriori 20 milioni di euro per la copertura degli assegni di cura, che si aggiungono ai 12 milioni già stanziati dalla Regione e ai 18 milioni stanziati dallo Stato. Un impegno preso con le associazioni e le famiglie, con le quali abbiamo anche avviato un percorso partecipato per la scrittura del prossimo bando”.

PcE: "Boccata d'ossigeno"

Sull'approvazione intervengono anche i consiglieri regionali de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino e Giuseppe Turco: “Una boccata d’ossigeno - affermano in una nota ma che non deve assolutamente farci abbassare la guardia, per non commettere gli errori del passato. I pugliesi meno fortunati e più svantaggiati vanno costantemente sostenuti e tutelati. E da oggi si volta pagina. Nei mesi scorsi - ricordano - abbiamo toccato con mano e visto negli occhi di questi cittadini e delle loro famiglie, la disperazione per un diritto negato. Gli assegni di cura sono vitali per una famiglia che deve combattere non solo la malattia ma anche la lenta e farraginosa burocrazia".