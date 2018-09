Lotta al bullismo dalla scuola alla rete, la Regione Puglia approva legge: "Più strumenti di prevenzione"

Il Consiglio regionale pugliese ha detto sì, all'unanimità, alla proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento intedente promuovere e sostenere iniziative ed interventi per diffondere la cultura della legalità e del rispetto della dignità personale oltre a quello dell'integrità psicofisica di bambini ed adolescenti, nell'ottica dell'utilizzo della rete e degli sturmenti informatici, anche a scuola. Tra le attività previste vi sono corsi di formazione per il personale scolastico, educatori (anche sportivi) con l'obiettivo di acquisire le tecniche adatte per prevenire bullismo e cyberbullismo.