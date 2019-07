Di Gioia dopo le dimissioni-bis dalla Giunta regionale: "Elementi caratteriali incompatibili" con Emiliano

"Ci sono stati elementi caratteriali incompatibili nell'espletare le nostre deleghe. Chi è delegato deve svolgere il suo compito in autonomia. In alcuni casi il presidente è stato la Cassazione che modifica le strategie. Ci sono state decisioni che non ho condiviso e così si è arrivati al coronamento nefasto. Prendo atto che non si può lavorare così". A parlare è Leonardo Di Gioia, a due giorni dalle seconde dimissioni da assessore regionale pugliese all'Agricoltura.

Contrasti dal Psr all'emergenza Xylella

L'esponente politico foggiano è intervenuto, stamattina, in una lunga conferenza stampa nella sede della Regione. Di Gioia ha espresso le proprie criticità sull'organico dell'Assessorato, sui Piani di Sviluppo Rurale, sulla gestione dell'emergenza Xylella e sui rapporti con le confederazioni agricole, sottolineando che per svolgere al meglio le sue funzioni era necessaria "la legittimazione politica", la "condivisione del presidente" e la "comprensione" del mondo agricolo "in un mondo che cambia".