Il centrosinistra si prepara alle Regionali 2020, Lacarra: "A ottobre evento per definire il programma di coalizione"

Il tavolo del centrosinistra verso le Elezioni regionali pugliesi del 2020 ha individuato " la data del 27 ottobre 2019 per un evento conclusivo rispetto alle tappe intermedie territoriali, che metterà al centro le proposte derivanti dal basso per un programma o per programmi migliorativi per la proposta di governo regionale di questa coalizione". Ad annunciarlo è il segretario pugliese del Pd, Marco Lacarra, che spiega come ci sia la volontà di riesaminare il meccanismo utilizzato per le “sagre del programma”, proponendo di "cominciare l’iniziativa non solo dalle nuove proposte derivanti dai territori ma anche e soprattutto dalle correzioni di rotta".

"In caso di persone interessate a rappresentare alternative per la Puglia - spiega ancora Lacarra in una nota - sarà possibile presentare una candidatura che fa capo a contenuti e non solo a nomi differenti. Questo tavolo auspica che utte le forze politiche partecipanti riescano ad innescare dei meccanismi di partecipazione territoriale e sinergia con membri della società civile, associazioni , sindacati e confederazioni datoriali per innescare delle buone pratiche". Infine, una proposta: "Il tavolo - dice Lacarra - si impegna per la massima partecipazione elettorale a richiedere ai consiglieri un abbassamento della soglia percentuale con doppia preferenza di genere".