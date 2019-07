Michele Emiliano presente all'evento Anpit “Il Sud oltre la crisi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Quest'oggi presso l’Hotel Covo dei Saraceni, sito in via Conversano 1 a Polignano a Mare (BA), si è tenuta la conferenza “Il Sud oltre la crisi” patrocinata da ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario). Un appuntamento per approfondire importanti tematiche legate al territorio, con focus specifici sul rapporto con il Meridione, incentrati in particolare sulla desertificazione tra calo delle nascite e migra-zione, sulle dinamiche realizzative dei giovani e sull’innovazione e sostenibilità per il rilancio del Sud. Ha preso parte all’incontro Michele Emiliano, Governatore della Regione Puglia, che ha dichiarato: “Abbiamo investito nelle scuole di specializzazione medica 45 milioni di euro: la Puglia ha pochi medici, farli laureare in un’altra regione vorrebbe dire perderli. Troppe famiglie pugliesi sono co-strette a spendere soldi per andare a curarsi al Nord. Il Sud ha bisogno quindi di ricostruire prima un minimo di autostima, visto che emigrano troppi nostri giovani: sono quasi più numerosi quelli che vivono fuori rispetto a quelli che rimangono”. “Il Governo non può permettersi un’Italia spaccata: se non cresce il Sud, non cresce l’intero Pae-se”. A dirlo il Sottosegretario al Ministero per il Lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon. “Deve esserci sinergia tra tutte le strutture e le risorse, il Sud dovrebbe fare da traino e non essere trascinato dalle dinamiche del Nord”, ha spiegato il Sottosegretario. “Fondamentale, allora, investire sulle infrastrutture, è questa la nostra prerogativa, appare impensabile, infatti, che due città come Bari e Lecce non siano collegate da un’autostrada”. È stato Federico Iadicicco, Presidente Nazionale di ANPIT, a concludere l’incontro: “Per ripartire il nostro Mezzogiorno deve puntare su tre leve: investimenti strutturali, valorizzazione del sistema formativo e universitario, e una visione delle autonomie in ottica sussidiaria. Continuando così, il Sud tra 200 anni” - ha spiegato il presidente di ANPIT - “non avrà più abitanti, e sarà terra di con-quista. La crescita del Mezzogiorno rappresenta la via maestra per lo sviluppo dell’intero Paese. Dobbiamo donare la speranza ai nostri giovani e rigenerare il desiderio di far figli e rafforzare la volontà di rimanere nella terra che i loro padri hanno costruito con tanta fatica”.