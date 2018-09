Spiagge libere da attrezzare per i diversamente abili: dalla Regione fondi per i Comuni

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità la proposta di legge del consigliere de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco, sulle "norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili". Con 272mila euro, stanziati inizialmente dalla Regione, i Comuni costieri potranno ricevere contributi per attrezzare le spiagge libere. Nel testo si legge che i Comuni potranno individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili; predisporre appositi parcheggi riservati; consentire l'accesso alla spiaggia con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le spiagge dovranno essere dotate di servizi igienici e spogliatoi accessibili, predisponendo segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale. Infine è prevista l'installazione di appositi ausili speciali, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani.