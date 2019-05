Efficienza del Sistema 118, la Puglia al primo posto in Italia: Bari nella top ten delle province

La migliore regione italiana per efficienza gestionale ed efficacia clinica del sistema 118 è la Puglia: a rivelarlo è l'analisi dei dati Istat nel periodo 2012-2016 che vedono 5 province pugliesi tra i primi 10 posti, tra cui Bari. La media di arrivo delle ambulanze per codici rossi o gialli, in area urbana ed extraurbana, è di 16 minuti e 8 secondi, un dato tra i migliori in Italia

"Il Sistema 118 della Regione Puglia può ben affermarsi come primo autorevole modello regionale di efficacia clinica e di efficienza gestionale, relativo ai percorsi di rete tempo-dipendenti, previsti per le sindromi coronariche acute, considerato che la cardiopatia ischemica è la prima responsabile delle morti complessive in Italia": è il commento di Mario Balzanelli, presidente nazionale del Sistema 118, il quale sottolinea che la Regione Puglia "mette in sicurezza i cittadini mediante l’operatività di un Sistema 118 di livello avanzato (High Performance System), e uno standard in grado di assicurare che oltre l’80% dei pazienti in codice rosso venga assistito da equipaggi sanitari con a bordo medico ed infermiere, ossia in grado di effettuare diagnosi e terapia salvavita"